Tienduizenden eisen vervolging tegen man die kat doodschopt

In de Belgische stad Hoei zorgt de tragische dood van een kat voor veel ophef. De buurt is geschokt nadat het diertje zonder reden werd mishandeld en vervolgens voor dood werd achtergelaten op straat. Maar die verontwaardiging verspreidt zich ook over de rest van België.

De 18-jarige Logan Putzeys verzamelt intussen handtekeningen om vervolging te eisen tegen de man. De teller stond dinsdagavond op al bijna honderdduizend steunverklaringen.

Mishandeling

Het voorval vond twee weken geleden plaats. Een inwoner van Hoei mishandelde zijn kat zo ernstig, dat het dier dat met de dood moest bekopen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze geschreeuw hoorden, zowel van de man als van het hulpeloze wezen, schrijft Nieuwsblad. Uiteindelijk vonden ze kat onder een auto terug. Het dier hield zich daar schuil, maar stierf later aan de opgelopen verwondingen.