34-jarige automobilist overleden na aanrijding met vrachtwagen in Odiliapeel

Premium Verhalen achter het nieuws

Vianna (27) is mantelzorger: ’Ik heb mijn tienerjaren overgeslagen’

Vandaag is het de dag van de Mantelzorg. De mantelzorgers in heel Nederland worden in de schijnwerpers gezet om te laten zien hoe enorm belangrijk ze zijn. Vianna Spang (27) is mantelzorger en nam van kinds af aan al de zorg voor het gezin op zich. Wij spraken haar al eerder in 2020 en zijn benieuwd...