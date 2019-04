Vieze keuken ’wéér bestraft’

Eigenaar Antonis Alexopoulos van het Griekse restaurant Olympia: „We hangen met achterhaalde info aan de digitale schandpaal.” Ⓒ Hielco Kuipers

Leiden - Kakkerlakken en muizen in de restaurantkeuken, er is weinig waarvan horeca-inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2017 nog opkijken. Sinds gisteren staan 456 ’keukenviespeuken’ met naam en toenaam op het internet. De zondaars claimen dat het gaat om ’verjaarde’ misstanden terwijl ze hun leven hebben gebeterd: „We worden nu voor de tweede keer gestraft.”