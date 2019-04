Als jongeren de 18 jaar passeren, neemt de kans op overgewicht flink toe. Waar 1 op de 8 kinderen te dik is, geldt dat voor een kwart van de jongvolwassenen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die woensdag worden gepubliceerd. „De kennis over gezond eten is er wel, maar de uitvoering blijkt dan lastig”, stelt diëtiste Berdien van Wezel.