Premium Het beste van De Telegraaf

Thomas Wijnen zou dolgraag échte astronaut zijn Nederlandse sterrenkundige mee op ’Marsmissie’ in Negev-woestijn

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Twee van de ’astronauten’ op pad in de Israëlische Negev-woestijn. Ze doen voorbereidend werk voor een toekomstige missie naar Mars. Ⓒ Florian Voggeneder

Tel Aviv - Hoe is het om te leven op Mars? Zes ’astronauten’, onder wie de Nederlandse sterrenkundige Thomas Wijnen, houden momenteel in de Israëlische Negev-woestijn een unieke simulatie van zo’n toekomstige missie. Zij verblijven in een volledig geïsoleerd ’ruimtestation’ en leven en werken zoals de eerste Marsgangers dat straks zullen doen. Belangrijkste doel: de weg bereiden voor de speurtocht naar leven op de Rode Planeet.