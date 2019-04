Belgische IS-strijder: ’Chloorgas en andere chemische wapens gebruikt’

Een Iraakse rechtbank heeft de 25-jarige Bilal Abdoel-Aziz tot ophanging veroordeeld voor lidmaatschap van Islamitische Staat en voor het deelnemen aan gevechten tegen het Iraakse leger in Mosul.

„Ik ben geboren in België, en hoewel ik Marokkaanse roots heb, heb ik de Belgische nationaliteit”, aldus Marshouhi. „Ik studeerde voor ingenieur aan de universiteit van Antwerpen in België. Ik werd jihadist, nadat ik een vriend leerde kennen die boeken las die oproepen tot de radicale islam”, zei Marshouhi tegen de rechter in Bagdad.

Radicalisering

„Toen de Syrische revolutie uitbrak, las ik op internet over de acties van het Nasra Front en het Vrije Syrische Leger, hun gevechten tegen de Syrische strijdkrachten, de bevrijding van gebieden en de levensomstandigheden van de mensen daar”, zo klinkt het in de bekentenis.

De Belgische IS-strijder voegde zich bij het Nusra Front samen met zijn Nederlandse vrouw, die ook van Marokkaanse herkomst is.