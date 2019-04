OM zelf met billen bloot

Het OM is gewend dagelijks beslag te leggen bij verdachten, maar krijgt daar zelf nooit mee te maken. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Het is compleet oorlog tussen het Openbaar Ministerie en het chique Amsterdamse advocatenkantoor Stibbe in het onderzoek naar Box Consultants, een vermogensbeheerder voor ultrarijken. De advocaten van Box hebben de rollen omgedraaid en laten beslag leggen op honderden gevoelige documenten die momenteel in bezit zijn bij het OM, opsporingsdienst FIOD en Belastingdienst. Daarmee slaan ze een juridische slag die in Nederland nog niet eerder vertoond is.