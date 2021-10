Amerikaanse topgeneraal noemt rakettest China ’zeer zorgwekkend’

Zakenkrant Financial Times meldde eerder deze maand op basis van ingewijden dat China afgelopen zomer een test zou hebben uitgevoerd met een hypersonische raket die nieuwe mogelijkheden op nucleair gebied biedt. De raket zou in augustus in een baan rond de aarde hebben gevlogen, voordat die naar zijn doel afdaalde.

’China breidt leger snel uit’

Volgens de hoogste Amerikaanse generaal Milley had de test „alle aandacht” van de Amerikanen. Tot nu toe weigerde het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, op het incident te reageren. Milley zegt in het interview dat het Chinese leger „snel uitbreidt.” De Chinese autoriteiten ontkennen dat er een rakettest is uitgevoerd en spreken van „een ruimtevaartuig.”

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie wilde woensdag niet verder ingaan op de opmerking van Milley. „Dit is een technologie die ons niet vreemd is, maar waar we al een tijd niet aan hebben gedacht”, aldus de woordvoerder.

Nucleaire wapens

Hypersonische raketten kunnen worden voorzien van nucleaire wapens en gaan vijf keer sneller dan het geluid. In tegenstelling tot ballistische raketten vliegen hypersonische raketten in banen laag in de atmosfeer, waardoor ze hun doel mogelijk sneller kunnen bereiken.

Naast China werken ook de VS zelf aan de ontwikkeling van hypersonische technologie. Ook Rusland en zeker vijf andere landen werken aan deze technologie. Vooralsnog zijn landen echter minder goed in staat zich te verdedigen tegen de hypersonische raketten dan tegenover andere raketten.