Turkse Urker tussen twee vuren

De Turks-Koerdische ondernemer Murat Durmus werd aangevallen omdat hij zijn steun had betuigd aan de inwoners van Urk, het dorp waar hij al vele jaren woont en werkt. Ⓒ Aldo Allessie

De Slag om Urk hield Nederland vorige maand volledig in zijn greep. Nadat een ruzie tussen een Marokkaanse en Nederlandse tiener uit de hand was gelopen, dreigde er dagenlang een confrontatie tussen dorpelingen en buitenstaanders die zinden op wraak. Uiteindelijk viel er toch nóg een slachtoffer. De Turks-Koerdische restauranthouder Murat Durmus werd gestoken, naar verluidt omdat hij het voor de Urkers had opgenomen.