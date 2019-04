’Ajax modelclub voor Europa’

— Amsterdam houdt de adem in voor de Champions League-kraker tussen Ajax en Juventus, vanavond in een uitverkocht en ongetwijfeld kolkende Johan Cruijff ArenA. Het is dé wedstrijd van het jaar voor de Amsterdammers. Maar ook in het buitenland zijn alle ogen – en zeker die van de media – gericht op de herhaling van de Champions League-finale van 1996. „Ajax is een modelclub voor heel Europa.”