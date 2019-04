Vermiste JSF terecht, piloot nog zoek

De F35A, een ’basismodel’ van de nieuwe Amerikaanse straaljagers van Lockheed-Martin, was dinsdag met één vlieger aan boord voor een trainingsvlucht opgestegen van de luchtmachtbasis van Misawa, circa 540 kilometer ten noorden van Tokio. Het toestel was 28 minuten in de lucht, toen het boven zee verdween.

Het is de tweede keer dat een F-35 staaljager is neergestort. Het verongelukte gevechtsvliegtuig van Lockheed-Martin was het eerste toestel dat was gemonteerd door Mitsubushi Heavy Industries in Japan. Het bedrijf heeft nog niet op het ongeluk gereageerd.