Netanyahu op weg naar verkiezingszege Israël

Met 97 procent van de stemmen geteld, komt Netanyahu’s Likudpartij op 35 zetels in de Knesset. Benny Gantz van de centrumalliantie Blauw en Wit zou eveneens uitkomen op 35 zetels. Hoewel geen van de twee partijen een meerderheid wist te vergaren in de Knesset, lijkt Netanyahu de beste papieren te hebben om een nieuwe coalitie te gaan vormen met twee rechtse partijen.

De verkiezingen werd algemeen gezien als een referendum over de persoon Netanyahu die al dertien jaar regeert. Er hangen drie rechtszaken boven zijn hoofd vanwege corruptie. In de voorlopige uitslag zou zijn partij Likud, die nu dertig zetels in de Knesset bezet, er vijf zetels bij krijgen. Van de 120 zetels in de Knesset gaan er in die voorlopige uitslag 65 naar het rechtse blok dat Netanyahu leidt.

„Het is een avond van enorme overwinning”, constateerde de premier tevreden. Als hij inderdaad wint, wordt hij de langstzittende eerste minister in de geschiedenis van Israël. Netanyahu zei dat hij al gesprekken voert over een nieuwe coalitie.

De officiële uitslag van de verkiezingen wordt vrijdag verwacht.