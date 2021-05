Hoger beroep in zaak-Hümeyra begint

Volg de zaak hieronder vanaf 10.00 uur via de tweets van Martijn Schoolenberg.

Voor de zaak heeft het Haagse gerechtshof drie dagen uitgetrokken. De zittingen zijn in de extra beveiligde gerechtszaal in de rechtbank in Rotterdam. Op de eerste zittingsdag is ruimte voor het bespreken van de feiten en aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Aan het einde van de eerste dag is tijd ingeruimd voor het spreekrecht van nabestaanden. Donderdag op de tweede zittingsdag houdt de officier van justitie het requisitoir met daarin de strafeis, waarna E.’s advocaat Yehudi Moszkowicz in de middag of anders vrijdag zijn pleidooi mag houden.

Stalker

E. schoot het meisje, dat hij langdurig stalkte, op 18 december 2018 van dichtbij met zeven kogels dood in de fietsenstalling van haar school, het Rotterdam Desingcollege. Het OM had twintig jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist wegens moord, omdat hij haar met voorbedachte raad zou hebben gedood. De rechtbank in Rotterdam vond echter dat er onvoldoende bewijs was voor een vooropgezet en doordacht plan. De rechters zijn uitgegaan van een impulsieve daad doordat hij in een extreme staat van opwinding en boosheid raakte toen hij Hümeyra zag.

E. was volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar, wat strafverlagend werkte. Hij heeft een zwakke ontwikkeling, persoonlijkheidsstoornissen en kenmerken van psychopathie. Ook gebruikte hij veel drugs. Omdat het risico op herhaling groot is, is behandeling nodig.

Wetswijziging

De vorige uitspraak in de zaak-Hümeyra was aanleiding voor een wetswijziging. De maximale gevangenisstraf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar, besloot de ministerraad in februari dit jaar. Onder meer de rechtbank in Rotterdam en de leiding van het OM hebben naar aanleiding van de straf voor E. gepleit voor het verhogen van de maximumstraf.