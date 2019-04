Kilometerheffing Vlaanderen weer van de baan

De ring rond Antwerpen is een berucht knelpunt voor Nederlandse vakantiegangers. Ⓒ De Telegraaf

BRUSSEL - De kilometerheffing, waarbij bestuurders belasting gaan betalen per gereden kilometer, is volgens de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) van de baan. Dat zei de minister in het VTM-programma Terkzake. „Ik zie geen politiek draagvlak, ook niet bij de bevolking.”