’Horeca, laat eerst maar zien dat je dit aankunt’

De versoepeling van de coronamaatregelen stonden op de agenda tijdens de wekelijkse vergadering van de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio’s. Zo werd er gesproken over het feit dat horecagelegenheden met een terras vanaf 1 juni hun deuren weer openen, mits er anderhalve meter afstand van elkaar wordt gehouden. In café’s en restaurants mogen maximaal dertig personen aanwezig zijn.

Bruls baseert zijn vertrouwen op de voorbije acht weken waarin Nederlanders zich volgens hem ‘voorbeeldig’ hebben gedragen. ,,Het feit dat het drukker wordt, is geen argument om te zeggen dat het niet goed loopt. Een heleboel branches hebben laten zien dat ze maatregelen kunnen nemen. De horeca is aan zet. Ik zou de horeca op willen roepen: pak je eigen verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen. Ik weet dat een heleboel horeca-ondernemers zeggen: het is niet genoeg, het moet meer. Laat eerst maar eens zien dat je dit goed kunt doen. Net zo goed als de meubelbranche en de supermarktbranche daarin geslaagd is.”

Straat niet blauwer

De handhaving opschroeven omdat de terrassen straks mutje vol zitten, vindt Bruls onzin. ,,Je bent er zelf bij om het virus te stoppen of het meer te verspreiden. ,,Als we denken dat we alles kunnen afdwingen met handhaving, dan gaat dat gewoon niet lukken. Dat willen we niet. We willen niet een politiestaat zijn.”

Ook de aanwezige minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid peinst er niet over om per 1 juni meer blauw de straat op te sturen. ,,We gaan niet extra politieagenten aantrekken om te handhaven. We moeten ons realiseren dat we twee maanden geleden een samenleving hadden die helemaal open was. Het moet echt wel mogelijk zijn om goed te handhaven.”

Ondernemer moet protocol opstellen

De minister wijst net als premier Rutte op de eigen verantwoordelijkheid. In dit geval die van horeca-ondernemers: ,,Ik ben ervan overtuigd dat als de horecaondernemers goede protocollen opstellen en er zelf op controleren, dat je met bescheiden handhaving voort kan. U wilt toch niet op een terras zitten en dat er voortdurend een BOA of agent zegt: meneer uw stoel staat de dichtbij!”