Onderzoek naar redenen Rusland-onderzoek FBI

De Republikeinen dringen al langer aan op zo’n onderzoek. De partijgenoten van president Trump beweren dat het speurwerk van de FBI en het ministerie destijds was ingegeven door aversie tegen presidentskandidaat Trump. De onderzoekers zouden van meet af aan bevooroordeeld zijn geweest.

„Ik bekijk de wijze van onderzoek en probeer alle aspecten te achterhalen van het contraspionage-onderzoek dat in de zomer van 2016 is uitgevoerd”, zei Barr tegen een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Daar zei hij ook dat hij van plan is binnen een week een geredigeerde versie van het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller te overleggen aan het Congres. Daar is al een samenvatting van verspreid waarin staat dat er geen bewijs is voor samenspanning.