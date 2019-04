Meer honden en katten ingezet bij dierproeven

Het kabinet pleit al jaren voor minder dierproeven, wat de stijging opvallend maakt. De komende jaren zet het gebruik van proefdieren voort: in 2017 en 2018 zijn voor bijna 5000 honden en 2000 katten langlopende proefdiervergunningen verstrekt, zo schrijft het AD.

Dodelijker

De experimenten worden steeds dodelijker: de helft van de proefhonden ging in 2017 dood. Een jaar eerder lag dat aantal nog lager: toen stierf 41% van de honden. Eén op de drie katten waar mee werd geexperimenteerd, overleed in 2017. In 2016 lag dat nog op 12%.

Charles River, Nederlands grootste gebruiker van honden, laat in een verklaring weten dat de proeven een ’essentieel onderdeel zijn van het ontdekken van nieuwe medicijnen en therapieën’. Aan het AD verklaart een woordvoerder dat de proeven vaak verplicht zijn om nieuwe stoffen op de markt te brengen: „We willen het aantal gebruikte dieren verminderen.”

’Noodzaak dierproef gedegen beoordeeld’

Of een dierproef echt noodzakelijk is, wordt in Nederland „transparant, zorgvuldig en gedegen” beoordeeld. Daarvoor zorgt het geldende vergunningsstelsel dierproeven. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw in reactie op het rapport van de NVWA.

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) gaat over de vergunningen. Deze maakt daarbij „de ethische afweging of het ongerief bij de proefdieren wordt gerechtvaardigd door de te verwachten voordelen van onderzoek voor mens, dier of milieu”, aldus de minister. Zo worden onder meer medicijnen getest op dieren om te kijken of ze ook zouden werken bij mensen.

Donderdag debatteert de Kamer over dierproeven.