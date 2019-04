Onderwijs staat onder druk: havist is problematische scholier

Dat staat in de Staat van het Onderwijs 2019 van de onderwijsinspectie, dat Inspecteur-generaal Monique Vogelzang dinsdag toelicht. Vogelzang wijst erop dat het onderwijs in ons land onder druk staat en dat er nodig keuzes gemaakt moeten worden.

„Om alle leerlingen en studenten een stevige basis mee te geven en te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zal de sector nu heldere keuzes moeten maken over gezamenlijke doelen en ijkpunten”, stelt Vogelzang.

Zo wijst de inspectie in het rapport erop dat een grote groep van de basisscholen technisch lezen en spellen niet op orde heeft. Een bepaalde basis wordt gehaald, maar een ooit tot doel gesteld streefniveau in 2008 wordt nog steeds niet gehaald. Overigens is er nog een kink in de kabel: de Inspectie kan de eindresultaten van groep 8 niet meer met elkaar vergelijken, omdat de diverse eindtoetsen te veel van elkaar verschillen. „Dit gebrek aan vergelijkbare gegevens komt zeer ongelegen, juist nu de scores op internationale taal- en rekentoetsen teruglopen.”

Mismatch

In het Middelbaar Beroeps Onderwijs wordt gewezen op de mismatch; veel studenten kiezen voor een economische studie, maar vallen uit of vinden geen werk. Terwijl er juist te weinig instroom in technische studies is en het bedrijfsleven erom springt. „Dat kan het MBO niet alleen: er moet een gezamenlijke aanpak komen.”

In het voortgezet onderwijs signaleert de Inspectie een enorme toename van concept- en profielscholen. Denk aan scholen die zich profileren als sport-, tweetalig of cultuurschool. Maar of het wat oplevert is de Inspectie onduidelijk en de reden waarom ervoor gekozen wordt ook. „Te versnipperd en onvoldoende evaluatie”, constateert Vogelzang. „De scholen moeten bewezen praktijken met elkaar delen, dan gaat er ook geen onnodige energie verloren.”

Havo-afdelingen

Opvallend in het rapport zijn de havo-afdelingen in het voortgezet onderwijs. Havo-afdelingen worden het vaakst als onvoldoende of zeer zwak beoordeeld door inspectie. De prestaties van havo-leerlingen vallen in negatieve zin op. Slechts 35% van de jongens met havo-advies haalt binnen vijf jaar het diploma; bij meisjes ligt dat op 50%.

Zittenblijven is, wederom vooral op de havo, een hardnekkig kenmerk. Jaarlijks blijft 10% van havoleerlingen in de bovenbouw zitten en het zijn meestal jongens. Havisten zakken ook het meest; 12% van havo-kandidaten slaagde vorig jaar niet.

Vogelzang vraagt zich af of het Nederlandse onderwijs wel voorbereid is op de toekomst. Scholen gaan wel aan de slag met zorgelijke ontwikkelingen, maar kiezen allemaal eigen oplossingen. „Minder vrijheid en meer richting is belangrijk. Van de overheid mag verwacht worden dat ze de regie gaat nemen en vaststelt wat er echt belangrijk is.”