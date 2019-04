Utrecht - Ouders van kinderen die extra zorg op school nodig hebben, slaan alarm. Meer dan vijfhonderd keer per maand bellen zij de organisatie Ouders & Onderwijs over hun kind dat thuis zit of ongelukkig naar school gaat. „Het zogenoemde passende onderwijs, waarbij zorgleerlingen naar het ’gewone’ onderwijs gaan, werkt voor veel kinderen in de praktijk niet.”