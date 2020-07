Boerenprotest RIVM op losse schroeven: verbod op trekkers

Daarmee komt een aangekondigd protest van Farmers Defence Force op woensdag, waarbij de boeren naar het RIVM in Bilthoven zouden gaan, in het gedrang. De boeren willen protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze vroegen Nederlanders om een dagje thuis te blijven zodat het boerenprotest mogelijk zou zijn. Boeren zouden uit verschillende regio’s naar Bilthoven afreizen.

Het verbod is dinsdag meteen ingegaan en blijft twee dagen geldig. De veiligheidsregio laat weten dat het RIVM-protest kan doorgaan, maar zonder trekkers.

„FDF kon niet aangeven hoeveel tractoren op de demonstratie af zullen komen en geeft aan het aantal moeilijk te kunnen beïnvloeden. Bovendien roept de organisatie de afgelopen dagen via (sociale) media op met landbouwvoertuigen af te reizen naar de demonstratielocatie. Daardoor is er een risico dat landbouwvoertuigen in groten getale afreizen. Dat levert ernstige risico’s op voor het verkeer, geeft kans op wanordelijkheden en belemmert hulpdiensten in hun werk”, motiveert de veiligheidsregio.