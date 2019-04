Vrouw met ’ooginfectie’ blijkt bijen onder ooglid te hebben

De vrouw ging naar het Fooyin University Hospital in Taiwan met veel pijn aan haar oog, schrijft CTS. Doktoren aldaar eindigden met een opmerkelijke behandeling: er werden vier insecten van onder haar gezwollen ooglid verwijderd. Volgens The Straits Times is het de eerste keer dat zoiets gebeurt.

„Ik zag iets dat leek op insectenpootjes. Ik ben aan de slag gegaan en heb uiteindelijk vier bijen heelhuids van onder het ooglid vandaan gekregen”, aldus Dr. Hung Chi-ting, volgens Business Insider Singapore.

Dat doktoren vermoeden dat de vrouw in contact was gekomen met de bijen toen ze onkruid aan het wieden was bij het graf van een familielid. Toentertijd dacht ze een beetje vuil in haar oog te hebben gekregen. De vrouw heeft nog geprobeerd haar oog schoon te wassen, maar ervaarde toen een stekende pijn.

De bijen, van de Halictidae-familie, vallen doorgaans geen mensen aan, maar worden wel aangetrokken tot de lichaamsgeur van mensen.