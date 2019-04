’Haagse steker geheel ontoerekeningsvatbaar’

Dat bleek woensdag op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen de 32-jarige F., afkomstig uit Syrië. De politie schakelde F. na de steekpartij uit door hem neer te schieten. Kort daarvoor had F. drie willekeurige slachtoffers gestoken en ernstig verwond. Bij een van hen werd de halsslagader geraakt.

Hier zie je hoe Malek F. op 5 mei werd gearresteerd:

F. bleef woensdag weg uit de rechtszaal en liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat Job Knoester. Het justitiële onderzoek is afgerond, meldde het OM, op één punt na: F.’s telefoon is tot dusver niet te kraken gebleken. Experts zijn hier al maanden mee bezig.

Terrorist of verwarde man?

De grote vraag in de zaak is of F. als terrorist of als verwarde man moet worden beoordeeld. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt het geweld nog steeds als een terroristische daad, ondanks de conclusies van de deskundigen over F.’s psyche. „Hij had het plan te doden omdat hij vond dat niet-moslims gedood moesten worden”, aldus de officier van justitie. „Jihad was voor hem het aanvallen van ongelovigen.” Het OM baseert zich onder meer op afgeluisterde gesprekken die F. na zijn arrestatie met familieleden voerde.

Advocaat Knoester betwist dat F. terroristische motieven heeft gehad, maar wil daarover pas uitweiden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, die gepland staat voor 21 en 24 juni. De betrokken psychiater en psycholoog zullen tijdens het proces als getuige-deskundige worden gehoord.

F. heeft inmiddels een excuusbrief geschreven, waarin hij spijt betuigt voor zijn daden. Volgens Knoester heeft F. „verschrikkelijk veel spijt” en denkt hij veel aan de gebeurtenissen.