Saoedisch bedrijf sponsort ambassadefuif

Dat is opmerkelijk, want sinds de moord op de Saoedische journalist Kashoggi door beveiligers van koning bin Salman zijn de banden met Riyad danig bekoeld. Minister Hoekstra (Financiën) zegde zijn deelname aan een congres in de Saoedische hoofdstad af. Geplande handelsmissies werden geschrapt. Nieuwe bezoekjes liggen nog niet in het verschiet; eerst moet Saoedi-Arabië maar eens meewerken aan ’grondig, geloofwaardig en transparant onderzoek en vervolging van de daders’, zo vindt het kabinet.

Toch is het kennelijk geen probleem als een Saoedisch staatsbedrijf een evenement van de Nederlandse overheid spekt. „Totaal bizar”, reageert SP-Kamerlid Renske Leijten. Zij vindt het sowieso bedenkelijk dat de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de EU z’n jaarlijkse koningsdagborrel laat sponsoren door grote bedrijven. Op de uitnodiging staat ’met de vriendelijke ondersteuning van’, met daaronder de logo’s van multinationals. „Ik snap best dat je ter promotie van Nederland een borrel organiseert, maar ik zou zeggen: bewaar je onafhankelijkheid, want die bedrijven willen er iets voor terug: invloed.”

Dat tussen de sponsoren ook de naam van Sabic staat, slaat alles, vindt Leijten. Sabic is het grootste petrochemische bedrijf van Saoedi-Arabië en voor 70 procent in handen van de staat. „Een moorddadig regime dat verantwoordelijk is voor de moord op Kashoggi en de oorlog in Jemen. Die willen we toch geen invloed laten kopen?”

Ook Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 plaatst vraagtekens bij sponsoring van overheidsrecedpties door het bedrijfsleven. „Het zou goed zijn als minister Blok uitlegt waarom hij dat wenselijk vindt.”

’Sinds jaar en dag’

Volgens Buitenlandse Zaken is het helemaal niet gek dat voor een ambassadefuif sponsoren worden gezocht. Dat doen de diplomatieke posten al ’sinds jaar en dag’, zo liet het ministerie weten op eerdere vragen over sponsoring. „De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen dienen zich daarbij te houden aan principes als onpartijdigheid, transparantie en vermijding van belangenverstrengeling en inmenging in de besluitvorming.”

Op specifieke sponsoring door een Saoedisch bedrijf zegt het ministerie slechts dat die ’volgens de geldende regels’ is gegaan.