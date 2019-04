Bezoeker festival kan onbereikbaar worden

Volgens het Agentschap maakt de beschikbaarheid van telecom „veelal geen vast onderdeel uit van de draaiboeken” bij het organiseren van grote evenementen. In de afgelopen jaren is het daadwerkelijk gebeurd dat het mobiele verkeer bij grote evenementen overbelast raakte. Alleen doordat de providers op tijd ingrepen en het verkeer beperkten, werd voorkomen dat de netwerken uitvielen. Volgens het Agentschap „neemt het risico op uitval toe” doordat mensen steeds meer gebruik maken van hun smartphones. Ze maken foto’s en filmpjes en delen de beelden via Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat en WhatsApp met anderen.

Het Agentschap denkt dat organisatoren en gemeenten ervan uitgaan „dat telecom altijd automatisch goed geregeld is.” Daarom houden ze bij het voorbereiden van evenementen geen rekening met zulke verbindingen. Netwerken zijn gebouwd voor normaal gebruik. „Als in de buurt een festival of evenement wordt georganiseerd, waardoor er ineens enkele tienduizenden gebruikers extra zijn, dan kan het telecomnetwerk dat niet aan.”

In het buitenland is het al eens misgegaan, op het Belgische festival Pukkelpop in 2011. Door noodweer op het terrein kwamen vijf bezoekers om het leven. Iedereen probeerde tegelijk alarm te slaan en geliefden te bellen, waardoor het telefoonnetwerk bezweek en niemand bereikbaar was.

Het Agentschap Telecom gaat dit jaar extra controleren op bereikbaarheid van alarmnummer 112 en NL-Alerts tijdens grote evenementen. De waakhond roept organisatoren en gemeenten op om meer over bereikbaarheid na te denken. „Het resultaat: een evenement waar bezoeker, burger en bedrijfsleven verzekerd zijn van de bereikbaarheid van 112 en NL-Alert.”