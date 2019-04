’Arrestatie Mitch Henriquez was niet normaal’

Tegen de twee agenten die verantwoordelijk worden gehouden voor de fatale arrestatie van de 42-jarige Arubaan in 2015 is een celstraf van zes maanden voorwaardelijk en een beroepsverbod van twee jaar geëist. De agenten zelf vinden dat zij vrijgesproken moeten worden omdat ze niets verkeerd zouden hebben gedaan.

Advocaat Richard Korver zei namens de nabestaanden van Henriquez dat het voor hen niet te begrijpen is dat de agenten dat zeggen. „Hoe kunnen ze bijvoorbeeld spreken over ’een tikje in het gezicht’? Henriquez had letsel aan zijn hoofd en gezicht.” Aanvankelijk zei Korver dat de kaak en neus van Henriquez door de arrestatie gebroken waren, maar nadat hij door advocaat Thijs Kelder van de agenten op duidelijke toon erop was gewezen dat dat niet klopte, moest hij zijn woorden terugnemen. Kelder noemde de onjuiste uitspraak van Korver „tekenend voor hoe het hier af en toe gaat.”

Henriquez overleed de dag na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival in juni 2015. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en wees daarbij op zijn kruis. Er waren vijf agenten - met pepperspray en wapenstok - nodig om de grote en sterke man in bedwang te krijgen. Twee van hen zijn strafrechtelijk vervolgd, de rechtbank veroordeelde ze eind 2017 tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De agenten gingen daartegen in beroep.

Dagenlange rellen

De dood van Henriquez zorgde destijds voor dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk. De bij de arrestatie betrokken agenten werden ernstig bedreigd. Zij moesten zelfs onderduiken. Mede daarom zitten ze volledig afgeschermd in de rechtbank en worden hun stemmen vervormd.

Het gerechtshof Den Haag - voor deze zaak uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol - doet 19 juni uitspraak.