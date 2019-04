Cel en tbs voor doden medewerker tbs-kliniek

Daarnaast moet de man bijna 280.000 euro betalen aan de nabestaanden van de 25-jarige Arnd Otten. De straf is conform de eis van de officier van justitie.

Volgens de rechtbank is T. ’een buitengewoon gevaarlijke man’. Zijn ernstige persoonlijkheidsstoornis ligt volgens de rechtbank ten grondslag aan de tragische gebeurtenissen ruim twee jaar geleden in de TBS-kliniek in Poortugaal. Zelf geeft T. de schuld aan het gebruik van ritalin, maar de invloed van dat middel staat volgens de rechtbank allerminst vast.

Bij Michel T. sloegen plotseling de stoppen door nadat hij een schaar had gekregen om een label uit zijn nieuwe trui te knippen. T. stak meerdere keren in op de medewerker die twee dagen later aan zijn verwondingen overleed.

T. werd in 1999 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging vanwege een poging tot doodslag. Ook in de klinieken kwam het tot meerdere ernstige geweldsincidenten. Advocaat mr. G. Roethof pleitte vorige maand naast tbs met dwangverpleging voor maximaal drie jaar celstraf, maar dat vindt de rechtbank geen recht doen aan de ernst van de zaak.