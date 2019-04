Vuurwerk verboden bij Ajax-Juventus

Vuurwerk en fakkels zijn verboden rond deze wedstrijd, laat de politie weten. Dat heeft alles te maken met de veiligheid van de supporters zelf, maar ook van concertgangers en winkelend publiek in het ArenA-gebied. Wie zich misdraagt en toch met fakkels of vuurwerk rondloopt, wordt aangehouden, waarschuwt de politie. Overtreders lopen het risico dat ze de wedstrijd moeten missen en een langdurig stadionverbod krijgen opgelegd.

Ajax treft de club uit Turijn woensdagavond in de kwartfinale van de Champions League. Het duel wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. De gemeente heeft strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Een groot deel van Amsterdam is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie preventief kan fouilleren.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd vuurwerk afgestoken bij het Van der Valk Hotel-Amstel, waar de spelers van Juventus de nacht doorbrachten. Dat was waarschijnlijk het werk van de F-side, de harde kern van Ajax-supporters. Die verspreidden via sociale media een filmpje, waarin te zien is hoe naast het hotel zeker dertig seconden vuurwerk afgaat. Bij het filmpje staat: „Matchday! Juventus welcome to Amsterdam.” Het is niet bekend of de Italiaanse spelers er last van hebben gehad.

De return in Turijn is dinsdag.