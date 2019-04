Makkelijker spullen en geld afpakken van criminelen

Dat idee omarmt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Hij onderzoekt of het juridisch mogelijk is. In dat geval maakt die extra bevoegdheid voor het OM in het najaar onderdeel uit van een wetsvoorstel.

Nu is het al mogelijk om zonder tussenkomst van de rechter wapens en drugs af te pakken. VVD en SGP willen dat, met een goede onderbouwing, ook geld en dure spullen verbeurd kunnen worden verklaard, zoals dat heet.

„Als een drugsdealer een flink pak contant geld op zak heeft, mag het OM daar nu niet aankomen zonder eerst naar de rechter te gaan. Dat moet anders”, zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden. Niet alleen moet het voorstel zorgen voor het sneller en effectiever kaalplukken van criminelen, ook moeten rechters worden ontlast. „De rechter heeft namelijk wel belangrijkere dingen te doen”, aldus de liberaal.

Overigens kan de rechter na afloop altijd nog toetsen of een crimineel terecht is kaalgeplukt.