Stewardess gooit tijdens vlucht vol dienblad over haar hoogste baas

Doug Parker en Maddie Peters na het voor de stewardess gênante moment. Ⓒ Instagram

DALLAS - Het is een van de ergste dingen die een stewardess kan overkomen: een dienblad vol drank over een passagier gooien. Het overkwam Maddie Peters op een vlucht van Phoenix naar Dallas, maar het ’slachtoffer’ was niet zomaar iemand. Het was uitgerekend de állerhoogste baas van haar werkgever, luchtvaartmaatschappij American Airlines.