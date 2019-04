Maatregelen tegen drones vliegbasis Leeuwarden

Drones mogen niet vliegen binnen drie kilometer van de basis. Ⓒ ANP

LEEUWARDEN - De vliegbasis in Leeuwarden gaat ‘nadrukkelijker’ optreden tegen dronegebruikers rondom de basis. Daar is sinds vorige week de internationale oefening Frisian Flag, waarbij iedere dag vijftig straaljagers opstijgen. Vliegtuigspotters komen volgens Defensie met drone en al kijken. ,,Door de drones komt de veiligheid van de vliegtuigen in gevaar’’, aldus woordvoerster Natasja van Rijn.