Van Vollenhoven wil dat burger vaker ingrijpt

De SMV gaat daarom onderzoeken welke mogelijkheden burgers hebben om meer handelend op te treden in geval van geweld of agressie. „Wellicht met een opleiding en onder regie van de politie”, aldus de stichting. Die signaleert dat burgers vaak filmen wat er gebeurt, in plaats van in te grijpen.

Van Vollenhoven wijst op het wetsartikel dat burgers noodweer toestaat om zichzelf of anderen te verdedigen. Verder herinnert hij aan de wet die een burgerarrest mogelijk maakt: iedere burger is bevoegd om een op heterdaad betrapte dader aan te houden.

„Rechters hebben deze artikelen heel lang beperkt uitgelegd uit angst voor eigenrichting”, stelt de man van prinses Margriet. Maar de tijden zijn volgens hem aan het veranderen. „Ook als een gevecht met een inbreker voor de inbreker verkeerd afloopt, wordt nu gesproken over het risico van de inbreker.”

De politie ziet concrete voorstellen van de SMV „met belangstelling tegemoet”, reageert een woordvoerster van de landelijke korpsleiding. „Het is goed dat burgers weten welke mogelijkheden ze wettelijk hebben om in te grijpen”, zegt ze. Het advies is wel om dit alleen te doen „als het veilig kan”, aldus de woordvoerster. Verder vindt de politie het positief dat Van Vollenhoven de aandacht vestigt op filmend publiek. „Hulpverleners ervaren dat vaak als erg hinderlijk.”

Onderscheiding

Van Vollenhoven onderscheidt woensdagmiddag in Rotterdam vier mensen die actie ondernamen om zichzelf of anderen te helpen. De zogeheten Pieter Van Vollenhoven Penningen gaan naar een jonge vrouw die een man redde die op het spoor was gevallen, een vrouw die zelf haar verkrachter wist op te sporen, een politieman die een gewonde vrouw lange tijd ondersteunde en een vrouw die „met een paar harde trappen” een inbreker verjoeg.