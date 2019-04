Moeder Lili en Howick mag terug naar Nederland komen

Advocaat Patricia Scholtes zegt tegenover RTL Nieuws dat de moeder van Howick en Lili zo spoedig mogelijk naar Nederland terugkeert. Armina woont sinds de zomer van 2017 in Armenië. Ze heeft haar kinderen al die tijd niet meer gezien. „Ik reken er op dat Armina deze maand of begin volgende maand naar Nederland mag komen”, zegt advocaat Scholtes.

Achter de schermen voerde de moeder van Howick en Lili en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maanden strijd over een Nederlandse verblijfsvergunning. Armina Hambartsjuan mag via gezinshereniging alsnog in Nederland blijven, nadat haar kinderen ondanks de zoveelste afgewezen asielaanvraag van staatssecretaris Harbers (Justitie) toch mochten blijven.

Hun moeder Armina Hambartsjumian werd een jaar eerder wel uitgezet naar Armenië, zonder haar kinderen die ze had laten onderduiken. Die waren toen weggelopen. Dat was ook vorig jaar aan de hand, op de dag dat ze terug hadden moeten vliegen naar Armenië. Mede door dit weglopen en een zelfmoorddreiging van de moeder mochten de kinderen toch blijven.

