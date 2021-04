PVV’er Bosma wil Kamervoorzitter worden

Bosma is daarmee vooralsnog de eerste tegenkandidaat van de huidige Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij liet afgelopen najaar al aan De Telegraaf weten dat zij de voorzittershamer graag in eigen bezit houdt.

In 2016 wilde Bosma ook al voorzitter worden, na het terugtreden van Anouchka van Miltenburg. Hij legde het toen af tegen Arib en waagde na de vorige verkiezingen in 2017 geen nieuwe poging meer. Het was volgens hem zinloos omdat er sprake was van een ’cordon sanitaire’ rond de PVV.

Maar nu laat Bosma op Twitter weten wel weer een poging te willen doen: „De Kamer weer als tegenmacht. Niet meer als lammetje van het kabinet, maar als leeuw van het dualisme. Nu meer dan ooit. Daarom ben ik kandidaat voor het voorzitterschap.”

Bosma was de afgelopen jaren al wel lid van het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, en leidt als ondervoorzitter ook geregeld een debat.