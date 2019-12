Droogte nekt Zuid-Afrikaanse boeren

Een lam heeft de droogte niet overleefd. Het aantal schapen is in 2 jaar tijd van 400.000 gedaald tot 40.000. Ⓒ foto REUTERS

KAAPSTAD - Het is gort- maar dan ook gortdroog in de Kareekloof, een vallei op drie en een half uur rijden ten noordoosten van Kaapstad. Hoewel de periode juli-augustus hier normaliter de natste tijd is, viel er tijdens deze maanden niets. Dat is een probleem: met een regenval van 80 mm per jaar, een vijfde van het nationale gemiddelde, is elke druppel in deze regio bittere noodzaak.