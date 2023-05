Voor de ogen van zijn kinderen Man doodgereden nadat hij familie eendjes hielp met oversteken

Ⓒ William Wimsatt

Rocklin - Een man in Californië is donderdagavond om het leven gekomen nadat hij een familie eendjes had geholpen een drukke weg over te steken. Dat schrijft de New York Post. Getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren zeggen dat de man werd aangereden terwijl hij de beestjes probeerde te helpen.