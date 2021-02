Rutte voorzichtig over vaccinatiepaspoort: ’Nog heel veel vragen’

De Europese Commissie het komende drie maanden in steigers gaat zetten. Rutte zei te hopen dat er voor de zomervakantie duidelijkheid is. „Maar er zijn echt nog vraagstukken waarop eerst een antwoord moet komen”, stelde hij. Het gaat volgens hem vooral om technische vragen, zoals de vraag of een ingeënt iemand eventueel toch nog anderen kan besmetten met het coronavirus.

Coronapaspoort

Ook zitten er ethische kanten aan een ’coronapaspoort’. Als het er deze zomer al zou zijn dan heeft nog niet iedereen die zich wil laten vaccineren daartoe de kans gehad. Rutte heeft de Gezondheidsraad om een advies gevraagd.

Vanuit Zuid-Europa wordt de druk opgevoerd om snel met een vaccinatiebewijs te komen omdat deze landen zeer afhankelijk zijn van het toerisme. Ook Oostenrijk heeft zich in dit kamp geschaard. Onder andere Duitsland, Frankrijk, België en Nederland zijn stukken voorzichtiger.