Transgenders bepalen zelf geslacht op geboorteakte

Bovendien kunnen transgenders die jonger zijn dan zestien, hun geslachtsregistratie voortaan wijzigen via een verzoek aan de rechter. Dat was nog niet mogelijk op die jonge leeftijd. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer. ,,Door de procedure te vereenvoudigen wil ik een bijdrage leveren aan de verdere emancipatie van transgenders’’, aldus de VVD-Bewindsman.

Zorgverleners en belangenorganisaties hebben onlangs bezwaren geuit tegen de zogenoemde deskundigenverklaring die eerder nodig was voor wijziging van de geslachtsregistratie, blijkt uit de brief van Dekker. Zij vinden de verklaring, die moet uitsluiten dat geslachtswijziging een opwelling is, ’onnodig en duur’. Ook zou die ingaan tegen het zelfbeschikkingsrecht. Bovendien was er kritiek op het feit dat transgenders onder de zestien jaar de geslachtsregistratie nog niet konden wijzigen, terwijl er al wel transgenders van die leeftijd zijn die daar behoefte aan hebben.

Geslachtswijziging gaat straks in twee stappen: de aanvrager meldt eerst bij de gemeente zijn of haar wens, na vier weken moet dat persoonlijk worden bevestigd. Voor jongeren onder de 16 jaar loopt het wijzigingsverzoek via de rechter om extra controle uit te oefenen.