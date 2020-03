Politie: onbekende man valt Velpse vrouwen lastig

Eind februari deelde de politie al een bericht over ’een nog onbekende man in de Broekstraat in Velp’ die zich met een vrouw bemoeide en in het Engels tegen haar begon te praten. De politie verzocht vrouwen die iets soortgelijks meemaakten zich te melden. Inmiddels heeft ook een tweede vrouw haar beklag gedaan. Vermoedelijk gaat het om dezelfde man.

„We willen in contact komen met mensen die meer informatie hebben over deze nog onbekende man”, aldus de politie maandag. De verdachte is zo’n 1,80 meter groot en gaat donkerblauw/zwart gekleed over straat met een donker petje op. „Daarnaast horen we het nog steeds graag als er anderen zijn die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt.”

Vanwege de impact voor de slachtoffers wil de politie niet meer details over de zaak kwijt.