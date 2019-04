Na maanden in Thaise cel eindelijk terug op Schiphol

Gerard van Vulpen zat sinds oud & nieuw in de bak in Thailand vanwege vermeend drugsgebruik. Om 12 uur woensdagmiddag arriveerde hij op Schiphol. Ⓒ De Telegraaf

SCHIPHOL - Eindelijk is hij terug. Na maanden in een Thaise cel zette Gerard van Vulpen woensdag weer voet op Nederlandse bodem. Hij is doodop, maar dolblij. „Naar Thailand ga ik nooit meer.”