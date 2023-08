Bijna alle onwel geworden kinderen Den Haag weer uit ziekenhuis

DEN HAAG - Bijna alle kinderen die zaterdag na het buitenspelen onwel werden op de Goudriaankade in Den Haag, zijn weer uit het ziekenhuis. In totaal raakten zes kinderen onwel, een politiewoordvoerster kan niet zeggen hoeveel kinderen inmiddels weer thuis zijn. Ook kan ze niet delen wat hun toestand is.

De kinderen, in de leeftijd van 4 tot 14 jaar uit twee gezinnen, werden zaterdag met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Aanvankelijk ging het om vijf kinderen, maar de politie laat weten dat later nog een zesde kind naar het ziekenhuis is gebracht. Het is nog onbekend waardoor ze onwel zijn geworden. Het onderzoek zal "vermoedelijk nog enkele dagen in beslag nemen", aldus de politie. Uitgerukte hulpdiensten vonden zaterdag geen koolmonoxide.