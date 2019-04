May: doel blijft zo snel mogelijk vertrekken

May hoopt het akkoord over de scheidingsvoorwaarden, dat in het het Lagerhuis al drie keer is weggestemd, alsnog goedgekeurd te krijgen. Ze heeft gevraagd om uitstel tot 30 juni. De 27 andere regeringsleiders bespreken woensdagavond of ze haar dat gunnen. Het lijkt erop dat ze haar nog langer de tijd willen geven, hoeveel onder meer Frankrijk daar problemen mee heeft.

De leiders willen niet steeds bijeen hoeven te komen. EU-president Donald Tusk heeft daarom een ’flextension’ voorgesteld. Londen zou dan tot een jaar uitstel krijgen, maar de EU kunnen verlaten zodra het Lagerhuis de deal heeft goedgekeurd.

„Het doel van deze top is om een verlenging overeen te komen die ons meer tijd geeft om een akkoord te bereiken om de EU op een ordelijke manier te verlaten”, aldus May.