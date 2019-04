Zangerig Italiaans vult de straten van Amsterdam

Juventus kan in de ArenA op een warm onthaal rekenen. Ⓒ VI Images

Amsterdam - Op de Dam houdt een man een kartonnen kaartje op en spreekt voorbijgangers dwingend aan. „I need ticket, I need ticket.” Smekende hush puppy-ogen. Aan een OV-kaartje kunnen we deze Italiaan nog wel helpen, maar voor Ajax-Juventus, helaas pindakaas. De man kijkt meteen misprijzend.