Nederlanders VS willen hun kaas, ondanks dreigementen Trump

Kaasboer Rolf Penterman: „Wij maken geen fabriekskaas, maar een luxeproduct.”

WASHINGTON - „Blijf van onze kaas af, je kan toch niet op tegen ons, kaaskoppen!” Nederlanders in de VS zijn niet blij met Trumps dreigementen om heffingen in te stellen op Nederlandse Edammer en Goudse kaas. Dat zou het „Hollandse goud” een stuk duurder maken, en ervoor kunnen zorgen dat het uit de Amerikaanse supermarkten verdwijnt.