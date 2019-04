Boekenweekgeschenk 2020 door Annejet van der Zijl

Het thema van de recent afgesloten Boekenweek, ’De moeder, de vrouw’ veroorzaakte bij de bekendmaking nogal wat ophef. Niet in de laatste plaats omdat auteur Jan Siebelink (een man!!) dit jaar het geschenkboekje mocht schrijven. Organisator CPNB beloofde ’beterschap’ en met Annejet van der Zijl is die belofte nu deels ingelost.

Spraakmakend

Het oeuvre van Annejet van der Zijl (1962) bestaat voornamelijk uit ’literaire non-fictie’; zorgvuldig gereconstrueerde verhalen, gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen. Van het verfilmde Sonny Boy (2004), over de relatie tussen een Nederlandse vrouw en een jonge Surinamer in de jaren 30 en tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden in ons land 600.000 exemplaren verkocht. Haar biografie Anna van Annie M.G. Schmidt (2002) werden een musical en tv-serie gemaakt. Op de spraakmakende biografie van Prins Bernhard (2006) promoveerde zij als historica. Haar boeken over Gerard Heineken (2014) en De Amerikaanse prinses (2015) stonden wekenlang in de bestsellerslijst.

Opgetogen

Vorig jaar publiceerde Annejet samen met haar partner Jo Simons haar eerste fictieboek: De val van Annika S.. Ze reageerde opgetogen op de bekendmaking: „Het verhaal waaraan ik werk lijkt me bij uitstek geschikt voor het brede en hopelijk nieuwe publiek dat ik met dit geschenk kan bereiken.”

De 85ste Boekenweek vindt plaats van zaterdag 7 maart tot en met zondag 15 maart 2020. Het thema van de Boekenweek 2020 wordt samen met de naam van de Boekenweekessayist op een later moment onthuld.