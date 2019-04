Politie arresteert Ajax-fans rond ’entrada’: onbegrip onder supporters

De entrada gaat altijd gepaard met veel gezang en vuurwerk. De politie liet woensdagochtend al via verschillende kanalen weten dat het afsteken van fakkels en vuurwerk verboden was omdat de veiligheid van winkelend publiek en concertbezoekers niet in gevaar mocht worden gebracht.

De politie en mobiele eenheid waren met veel manschappen op de been bij de ArenA Boulevard naast de Johan Cruijff ArenA, waar de entrada zou plaatsvinden. Ze fouilleerden fans en hielden ze aan als ze vuurwerk bij zich hadden. De gearresteerde fans lopen het risico op een stadionverbod. Toen er even later toch vuurwerk werd afgestoken tijdens de entrada, zette de politie een waterkanon en paarden in. Tijdens de ongeregeldheden die toen ontstonden, werden ook supporters aangehouden.

De politie zet honden en een waterkanon in bij de ArenA. Ⓒ REUTERS

Ongeregeldheden voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Juventus. Ⓒ ANP

Op Twitter reageren veel fans vol onbegrip over het optreden van de ordetroepen en het inzetten van een waterkanon. Supporters spreken van een ’belachelijk optreden’, ’onnodige paniek’ en een ’schandalige’ actie.