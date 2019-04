’Rotterdamse in Turkse cel maakt het goed’

De vrouw (31) en haar vijf maanden oude dochtertje belandden achter de tralies na een stedentrip naar Istanboel. Ze wordt verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. De familie maakt zich zorgen over de baby, omdat die een infectie heeft aan de luchtwegen en van de cipiers geen medicijnen zou mogen ontvangen.

In de tenlastelegging staat dat zij medevoorzitter was van de vereniging Demned, de raad van gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland. Dat is een organisatie die volgens het Turkse Openbaar Ministerie banden onderhoudt met de Koerdische terreurbeweging PKK. Maar volgens de vrouw zelf is het een onschuldige club die taal- en danslessen organiseert, blijkt uit het verhoorschrift.

Hulp

Woensdag hebben moeder consulaire hulp gekregen. Eerder mochten medewerkers van het consulaat in Istanboel niet op bezoek.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken mag Nederland zich niet bemoeien met de rechtsgang in Turkije. Wel houdt Nederland contact met de familie van de vrouw en met hun advocaat.