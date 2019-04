Politieke aanjagers Israël geven nederlaag toe

Critici waarschuwden dat Blauw en Wit uiteen zou vallen als regeringsverantwoordelijkheid een utopie zou blijken. Gantz en Lapid willen hun tegenstanders dat plezier niet doen „We blijven zij aan zij staan”, aldus Gantz. „Dit is de eerste dag van het komende decennium waarin ik het volk op alle mogelijke manieren zal dienen.” Lapid voegde eraan toe te zullen bewijzen dat de criticasters ongelijk hebben. „Ze proberen ons uiteen te drijven. Dat gaat niet lukken.”

Bekijk ook: Links in Israël is nu definitief ten grave

Gantz heeft Netanyahu niet gebeld om hem te feliciteren, maar zei alleen dat hij „zich neerlegt bij de beslissing van het volk.” Als president Reuven Rivlin hem en Lapid zou hebben gevraagd een regering te vormen, dan zouden ze zich het eerst hebben gewend tot de partij van Netanyanhu. Nu ze in de oppositie belanden, gaan ze diens Likud het leven zuur maken in het parlement in Jeruzalem.

Bekijk ook: De Magiër flikt het weer

Knesset

„We gaan van de Knesset een strijdtoneel maken en laten zien dat er een echt alternatief is. Het wordt niet zomaar oppositie voeren. We bereiden ons voor op de volgende ronde”, zei Lapid strijdlustig. Netanyanhu kan door zijn overwinning voor de vijfde keer premier worden. Daardoor kan hij de langstzittende premier worden. Eerder was die eer voor een van de stichters van de Joodse staat: David Ben-Goerion. Hij was de eerste premier van Israël.

Bekijk ook: Er wordt enorm veel wiet gerookt in Israël