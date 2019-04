Animo voor rijexamen neemt toe

Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2018 van het exameninstituut. Opvallend is vooral de stijging van 9 procent van het aantal beroepsexamens ten opzichte van het jaar daarvoor. ,,Vooral de examens voor vrachtauto (15.943), bus (2.683), vrachtauto/bus met aanhangwagen (11.810) en trekker-rijbewijs (5.009) zitten nog steeds sterk in de lift.”, zegt Irene Heldens van CBR. ,,Daaruit mag je concluderen dat het economisch nog steeds goed gaat in ons land.”

Ook het aantal examens voor motor (+5,7% 38.146) en bromfiets (+10% 34.904) nam toe. Heldens: ,,Het aantal examens voor de personenauto stabiliseerde, want daarvan werden er 404.498 afgenomen. Wel bijzonder is dat het aantal tussentijdse toetsen met 3% steeg naar bijna 96.000 stuks. De groei naar in totaal 1.498.286 afgelegde examens stemt ons zeer tevreden en we denken dat we dit jaar de magische grens van anderhalf miljoen wel gaan overschrijden.”

Slagen

Het slagingspercentage voor het afrijden in een personenauto is nagenoeg gelijk is gebleven. ,,Met 49,5 is dat wel iets lager dan vorig jaar toen nog 50,4 in een keer slaagde. Maar dat zijn schommelingen die je altijd ziet”, constateert Heldens. ,,Opmerkelijk is het wel dat van de 17-jarigen 57% in een keer het rijbewijs haalt. Dat is wel een groot verschil met de 18 jaar en ouder, waar dat op 47,5% ligt.”

Kandidaten hadden tot afgelopen najaar in veel van de 54 examencentra in het land nog te maken met extreem lange wachttijden om af te kunnen rijden. ,,Maar die problemen zijn gelukkig achter de rug. We hebben namelijk veel meer examinatoren in dienst kunnen nemen. Vorig jaar alleen al 106, waarmee het totaal de afgelopen drie jaar op 226 nieuwe collega’s ligt”, stelt Heldens.

Lentepiek

Dit betekent dat de eerste examens binnen 7 weken gereserveerd kunnen worden en de herexamens binnen 5 weken. ,,We zijn dan ook klaar voor de traditionele lentepiek en verwachten dat in het tweede kwartaal landelijk de reserveringstermijnen gehaald worden. Plaatselijk zijn wél overschrijdingen mogelijk, vooral in de Randstad”, tempert Heldens de euforie.

De lentepiek ontstaat elk jaar door een grotere vraag naar examens. Vooral de belangstelling voor het motorrijbewijs neemt toe na de eerste voorjaarszon. Tegelijkertijd zijn er minder werkdagen in de periode rond Pasen en Pinksteren.

