Doden ongeluk Lekkerkerk en woning Zoetermeer waren gezin

DEN HAAG - De overleden personen die zaterdag zijn gevonden in een woning in Zoetermeer, zijn een 34-jarige man en een 70-jarige vrouw. De 72-jarige man die bij een aanrijding eveneens zaterdag in Lekkerkerk om het leven kwam, was de echtgenoot van de vrouw en de vader van de man. Dat meldt de politie dinsdag.