Volksbuurt herdenkt in brand gestoken man Breda

„Indrukwekkende herdenking. Goed om te zien hoe Tuinzigt in moeilijke dagen voor elkaar klaar staat”, twitterde de burgemeester naderhand. Het slachtoffer was graag gezien in de wijk. Verschillende omstanders zeiden dat hij voor iedereen klaarstond.

Voor de garagebox waar de man in brand werd gestoken, werden bloemen gelegd. Ook hing er een groot spandoek met de tekst „Onbegrijpelijk is de daad. Onbegrijpelijk is het gemis. Maar wij laten zien dat in ons hart Ger er nog altijd is.” Tot slot werden lampionnen opgelaten.

Gerichte aanslag

De dood van de 49-jarige man is volgens de politie een gerichte aanslag, die mogelijk te maken heeft met een zakelijk geschil. Voor het slachtoffer overleed vertelde hij de politie dat hij was vastgebonden en in brand was gestoken. De politie heeft een 51-jarige man uit Breda aangehouden die zich had gemeld bij het politiebureau. De verdachte is een bekende van de politie en kende ook het slachtoffer.